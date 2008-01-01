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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:28 Вторник, 7 мая

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тёплой воздушной массе. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 25%

В столичном регионе станет еще теплее, атмосферное давление и температурный режим будут соответствовать климатической норме. И даже небольшой кратковременный дождь, который и пройдет то не везде, не испортит настроения. У большинства жителей региона такая погода не должна вызывать негативных метеопатических реакций. Исключение составят аллегрики, ведь цветение растений продолжается, а значит, проблемы сохраняются. Им не следует забывать о своевременном приеме антигистаминных препаратов. / meteonovosti.ru /
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Факт
3:00
местное
+9
Вт.
7 мая
+23
Ср.
8 мая
+18
Чт.
9 мая
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Камрань		 -11
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Джелам

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