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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:28 Вторник, 7 мая
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тёплой воздушной массе. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 25%
В столичном регионе станет еще теплее, атмосферное давление и температурный режим будут соответствовать климатической норме. И даже небольшой кратковременный дождь, который и пройдет то не везде, не испортит настроения. У большинства жителей региона такая погода не должна вызывать негативных метеопатических реакций. Исключение составят аллегрики, ведь цветение растений продолжается, а значит, проблемы сохраняются. Им не следует забывать о своевременном приеме антигистаминных препаратов. / meteonovosti.ru /
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