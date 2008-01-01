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Новости погоды

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На Дальнем Востоке задувает и заливает

ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 7 мая

  Но не везде погода в Дальневосточном округе была неблагоприятной. В северной половине округа в минувшие сутки было относительно спокойно и без осадков. Эти районы ненастные циклоны обошли стороной. А вот юг округа как раз и попал под их влияние. Очередной вихрь кружил над центральными районами Хабаровского края. Именно здесь отмечались наиболее интенсивные осадки. Местами выпало до 16-18 мм. Ненастная зона, связанная с циклоном, распространилась и на другие районы. Сильные дожди прошли на юге Сахалина (до 5 мм), а также на юге Амурской области (до 8 мм). Дождливым был день и в Приморье, но осадки были не столь интенсивными.

В среду циклон начнет смещаться на север Хабаровского края, увлекая за собой и зону осадков. Они будут идти в виде дождя и мокрого снега, при этом ветер усилится до 15-20 м/с. 9 мая циклон принесет дожди и сильный ветер на юг Камчатского края.

Северные районы останутся под влиянием тихоокеанского антициклона, что сохранит теплую (температура на 4 градуса выше нормы) и сухую погоду. / meteonovosti.ru /
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