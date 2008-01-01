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Новости погоды
Погода на 9 мая в городах-героях России
ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 7 мая
Первыми городами-героями, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны, стали Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Севастополь и Волгоград. Им это почетное звание было присвоено в 1965 году. В 1973 году к ним присоединились Новороссийск и Керчь, в 1976 году - Тула, а в 1985 году - Мурманск и Смоленск.
Большинство жителей встретят торжественную дату на улицах и площадях родного города. И погода в этот день не должна испортить им праздник.
В Мурманске погода будет соответствовать сезону. Из-за циклона, что бороздит просторы Баренцева моря, лишь местами пройдет небольшой дождь, но будет ветрено, порывы ветра достигнут 13-18 м/с. Несмотря на ночные заморозки, дневная температура повысится до 8:10 градусов.
В Санкт-Петербурге погоду будет определять антициклон. Он исключит осадки и прогреет воздух в дневные часы до 15:17 градусов, что также вполне соответствует норме.
В Керчи и Севастополе вероятность осадков невелика, ветрено, а дневная температура не превысит двадцатиградусную отметку и ожидается от 14 до 19 градусов.
Тула окажется на пути южного циклона. Он принесет очень теплый воздух, дневная температура в городе от 25 до 27 градусов, но проявит себя кратковременными грозовыми дождями, при грозе порывы ветра 12-17 м/с.
Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди с грозами и в Смоленске, но здесь такого тепла ожидать не следует, максимальная температура в День Победы от 21 до 23 градусов.
В Новороссийске сохраняется неустойчивая и прохладная погода с кратковременными дождями и грозами. Днем от 14 до 19 градусов.
В Волгограде в День Победы будет жарко, до 31 градуса, но и здесь кратковременные дожди не исключены.
В Москве в праздничный день ожидается вполне летняя погода. В утренние часы около 10 градусов, днем температура повысится до 23:25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны с грозы с усилением ветра до 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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