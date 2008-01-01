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Сильные дожди на юго-востоке Европы



ИА "Метеоновости" / 13:03 Вторник, 7 мая



Уже с первых дней мая жителям Западной Европы с погодой не повезло. Установившаяся в средней тропосфере высотная ложбина стала причиной понижения температуры и дождей. Циклоны, формирующиеся один за другим над восточным Средиземноморьем, стали полноправными хозяевами погоды. Один из них в понедельник кружил над Балканами, охватив ненастной зоной и близлежащие территории.



Прошли сильные дожди. Наибольшее количество осадков выпало на севере Италии, местами до 28 мм. На Балканском полуострове дожди прошли повсеместно, а больше всего небесной влаги досталось Албании, 19 мм. При этом дневная температура оставалась не характерной для первой декады мая: днем в Италии около 15 градусов, а в Сербии и Хорватии и вовсе не выше +10. До двадцатиградусных отметок температура повышалась лишь на юге и востоке Балканского полуострова, в Греции и Болгарии.



В ближайшие дни в Италии дожди прекратятся, но температура останется ниже климатических значений, днем 17:22 градуса. Небольшая передышка в дождях ожидает и жителей Балканского полуострова, здесь днем около 20 градусов. / meteonovosti.ru /



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