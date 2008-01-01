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Холода вернулись на Скандинавский полуостров



ИА "Метеоновости" / 13:58 Вторник, 7 мая



В апреле погода на севере Европы забежала далеко вперед. Так в Норвегии во второй половине месяца в отдельные дни среднесуточная температура на 8-10 градусов превышала средние многолетние значения. А в период с 22 по 28 число максимальная температура ежедневно устанавливала суточные рекорды, повышаясь до 21:23 градусов.



Но с началом мая погода откатилась на пару месяцев назад. Температура воздуха в дневные часы уже выше +7 градусов не повышалась. 6 мая ее среднесуточное значение оказалось ниже нормы на 5 градусов. При этом не обошлось без рекордов. Он был установлен в норвежском аэропорту Тронхейм. Минимальная температура понизилась до -2.5 градусов, оставив позади предыдущий рекорд со значением -2.2 градуса, установленный в 1941 году.



В ближайшие дни холодная погода на западе Скандинавского полуострова сохранится. / meteonovosti.ru /



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