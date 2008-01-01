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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:41 Среда, 8 мая
Предстоящим днём погода Московского региона будет находиться под влиянием многоцентрового циклона, вытянувшегося с севера на юг. Но, несмотря на дожди, которые трудно исключить при такой синоптической ситуации, температурный режим останется на высоком уровне, превысив климатические показатели на 6-7 градусов.
По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 8 мая при облачной с прояснениями погоде пройдёт кратковременный дождь (наиболее вероятен во второй половине дня), местами возможны и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21..23, по области 20..25 градусов. Ветер южной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление останется пониженным, 745 мм рт ст..
При таких условиях снижается и содержание кислорода в воздухе. Такая погода неблагоприятная для людей с сосудистыми нарушениями, нарушениями сердечного ритма, страдающих мигренями, людей с собственным неустойчивым артериальным давлением. Грозовая деятельность негативным образом отражается на самочувствии даже здоровых людей. Рекомендуется не перегружать организм, избегать стрессов. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует внимательнее относиться к самочувствию - в регионе продолжается цветение деревьев.
Геомагнитный фон 8 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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