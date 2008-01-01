

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:01 Среда, 8 мая



Несмотря на холодные ночи, дневная температура в текущие майские дни повышается до вполне летних значений. Не станет исключением и сегодняшний день. Максимальную температуру воздуха синоптики прогнозируют от 21 до 23 градусов. Но даже такие ее значения далеки от рекордных. Аномально теплой вторая пятидневка мая отмечалась в 1967 году. 8 мая столбики термометров в Москве достигли отметку в +30 градусов, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день.



Самой холодной ночь на 8 мая зарегистрирована в далеком 1918 году, когда воздух выхолодился до температуры -7.3 градуса, что стало суточным минимумом.



В прошлом году в это время было по-летнему тепло: дневная температура повысилась до 24.2 градусов, осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



