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Среда
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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:01 Среда, 8 мая

  Несмотря на холодные ночи, дневная температура в текущие майские дни повышается до вполне летних значений. Не станет исключением и сегодняшний день. Максимальную температуру воздуха синоптики прогнозируют от 21 до 23 градусов. Но даже такие ее значения далеки от рекордных. Аномально теплой вторая пятидневка мая отмечалась в 1967 году. 8 мая столбики термометров в Москве достигли отметку в +30 градусов, что стало суточным рекордом, непревзойденным по сей день.

Самой холодной ночь на 8 мая зарегистрирована в далеком 1918 году, когда воздух выхолодился до температуры -7.3 градуса, что стало суточным минимумом.

В прошлом году в это время было по-летнему тепло: дневная температура повысилась до 24.2 градусов, осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+16
Ср.
8 мая
+21
Чт.
9 мая
+23
Пт.
10 мая
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ганганагар		 -9
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Аксай

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