Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
8 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Калининграде ночные заморозки

ИА "Метеоновости" / 11:33 Среда, 8 мая

  Обширный антициклон занял большую часть территории Европы. Облаков и осадков во владениях этого атмосферного образования мало, а в ночные часы воздух остывает до отрицательных значений. Ночные заморозки 0..-1 градус были отмечены под утро 8 мая в Советске, Железнодорожном, Калининграде и Черняховске. В это время года заморозки угрожают сельскохозяйственным культурам. Тем, кто работает на приусадебных участках, рекомендуется планировать работу с учетом резких перепадов температуры.

9 мая влияние антициклона сохранится. Осадков не ожидается, днем термометры покажут +11..+16 градусов, ночью воздух остынет до +2..+7 градусов. Такая температура воздуха ниже привычных значений на 4-5 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+16
Ср.
8 мая
+21
Чт.
9 мая
+23
Пт.
10 мая
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ганганагар		 -9
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Аксай

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100