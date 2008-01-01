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Новости погоды
В Калининграде ночные заморозки
ИА "Метеоновости" / 11:33 Среда, 8 мая
Обширный антициклон занял большую часть территории Европы. Облаков и осадков во владениях этого атмосферного образования мало, а в ночные часы воздух остывает до отрицательных значений. Ночные заморозки 0..-1 градус были отмечены под утро 8 мая в Советске, Железнодорожном, Калининграде и Черняховске. В это время года заморозки угрожают сельскохозяйственным культурам. Тем, кто работает на приусадебных участках, рекомендуется планировать работу с учетом резких перепадов температуры.
9 мая влияние антициклона сохранится. Осадков не ожидается, днем термометры покажут +11..+16 градусов, ночью воздух остынет до +2..+7 градусов. Такая температура воздуха ниже привычных значений на 4-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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