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Новости погоды

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В Охотском море хозяйничает циклон

ИА "Метеоновости" / 11:47 Среда, 8 мая

  Небольшой циклонический вихрь расположился на юге Охотского моря. Атмосферные фронты этого циклона обеспечили сильными дождями Сахалин и южные Курилы, дотянулись и до Хабаровского края. 7 и ночью 8 мая на Сахалине выпало до 17 мм осадков, а на юге Курильской гряды - до 23 мм. В Хабаровском крае сильные дожди (до 20 мм) сопровождались резким порывистым ветром, до 21 м/с.

9 мая циклон переместится немного на восток. В Хабаровском крае в центральных и южных районах небольшие и умеренные дожди, 12..17, при облачности 7..12. На севере осадки, на побережье ветер 13-18 м/с, днем 5..10, при облачности 0..+5. На Сахалине небольшие осадки, 4..9, местами до нуля, на юге до +13 градусов. На Курильских островах дожди различной интенсивности, ветер в порывах до 15-20 м/с, температура воздуха 0..+5 градусов, на юге 4..9. / meteonovosti.ru /
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