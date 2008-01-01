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На юге ЕТР температура бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 8 мая



Температура воздуха на юге ЕТР превышает привычные показатели на 3-4 градуса. В очередной раз были обновлены температурные рекорды. Днем 7 мая в Керчи воздух прогрелся до 25,4 градуса. В Таганроге термометры показали 28,5 градуса. В Краснодаре 30,1(на градус выше, чем в 1985 году). В Армавире 29,6 градуса, в Сочи 27,4.



9 мая местами пройдут дожди, прогремят грозы, ожидается порывистый ветер. Термометры покажут 18..23 градуса, местами до 28 градусов. В Астраханской области до 30..32 градусов. / meteonovosti.ru /



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