Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
8 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге ЕТР температура бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 8 мая

  Температура воздуха на юге ЕТР превышает привычные показатели на 3-4 градуса. В очередной раз были обновлены температурные рекорды. Днем 7 мая в Керчи воздух прогрелся до 25,4 градуса. В Таганроге термометры показали 28,5 градуса. В Краснодаре 30,1(на градус выше, чем в 1985 году). В Армавире 29,6 градуса, в Сочи 27,4.

9 мая местами пройдут дожди, прогремят грозы, ожидается порывистый ветер. Термометры покажут 18..23 градуса, местами до 28 градусов. В Астраханской области до 30..32 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+16
Ср.
8 мая
+21
Чт.
9 мая
+23
Пт.
10 мая
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ганганагар		 -9
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Аксай

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100