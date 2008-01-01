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Новости погоды

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В Забайкалье бушуют ветра

ИА "Метеоновости" / 12:26 Среда, 8 мая

  Погода в Забайкальском крае неустойчивая. Циклоны и антициклоны сменяют друг друга. Обширный циклон сместился к востоку, уступив место антициклону. 7 мая облаков и осадков в регионе было мало, зато вытер в порывах усиливался до 26 м/с. Сильный ветер возник из-за разницы давления на границе антициклона и циклона.

9 мая в Забайкалье погода испортится, циклон за сутки преодолеет расстояние от Эвенкии до юга Якутии, заденет и Забайкальский край. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, мокрый снег, ветер усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2..+7 градусов, при прояснении до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 13..18 градусов, местами 8..13 тепла. / meteonovosti.ru /
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