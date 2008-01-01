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О погоде на зарубежных курортах



ИА "Метеоновости" / 13:12 Среда, 8 мая



погодой.



9 мая в столичном регионе будет тепло, 20..25 градусов, но местами не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Ветер при грозе будет усиливаться до 15 м/с.



Дождливая погода ожидается и во Франции, днем здесь 15..20 тепла.



Такая же погода и в Испании, но здесь еще и ветрено. Кратковременные дожди пройдут в Португалии. Воздух прогреется до 19..24 градусов.



В Италии осадков не ожидается, 18..23. В странах бывшей Югославии 14..19, кратковременные дожди.



В Греции 19..24, без осадков. В Турции возможен кратковременный дождь, днем 13..18.



В Болгарии возможен кратковременный дождь, 10..15 градусов.



Сильные дожди, связанные с прохождением холодного атмосферного фронта, ожидаются в Дании. Термометры покажут 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /



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