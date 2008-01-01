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На северо-западе ЕТР дождливо и ветрено



ИА "Метеоновости" / 13:24 Среда, 8 мая



Североатлантический циклон, центр которого расположился над Скандинавией, продолжает движение на восток. 7 и ночью 8 мая атмосферные фронты этого активного циклона стали причиной сильных дождей и гроз в Карелии (выпало до 22 мм осадков), в Ленинградской и Нижегородской областях (до 18 мм небесной влаги). В Мурманской области осадков не было, но дул резкий порывистый ветер, порывы его достигали 24 м/с. Ветер возник из-за перепада давления между североатлантическим циклоном и антициклоном, центр которого постепенно смещается из Баренцева моря на Ямал).



9 мая Северо-Западный район окажется в антициклоне, существенных осадков не ожидается, лишь на востоке местами пройдет небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +14..+19, в Ленинградской области местами до +10. В Карелии без осадков, 11..16, у водоемов 7..10 тепла. В Мурманской области местами небольшие дожди, порывы ветра до 13-18 м/с, температура воздуха 6..11 градусов. / meteonovosti.ru /



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