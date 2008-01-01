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Новости погоды
Сильные дожди в средней полосе ЕТР
ИА "Метеоновости" / 14:48 Среда, 8 мая
В минувший день, 7 мая, погодные условия в центральных областях ЕТР определяли атмосферные фронты. Атмосферное давление было в пределах нормы. Сильные дожди и грозы наблюдались 7 и в ночь на 8 мая в Центральном федеральном округе. Сильные дожди прошли в Тверской (до 17 мм), Смоленской (до 18 мм) и Брянской областях.
9 мая атмосферное давление в Центральном округе сохранится в пределах привычных значений, но атмосферные фронты будут напоминать о себе. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с. Температура воздуха днем 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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