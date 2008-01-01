

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:30 Четверг, 9 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдёт кратковременный дождь, во второй половине дня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градуса. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 70.



Атмосферное давление немного подрастет и уже будет соответствовать норме. Температура воздуха останется значительно выше нормы, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, при грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с. Относительная влажность воздуха увеличится, что может не лучшим образом отразиться на больных, страдающих бронхо-легочными недугами и ревматоидными заболеваниями суставов. Грозовая деятельность негативным образом отразится на самочувствии даже здоровых людей. Рекомендуется не перегружать организм, избегать стрессов. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует внимательнее относиться к самочувствию - в регионе продолжается цветение деревьев.



Геомагнитный фон 9 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



