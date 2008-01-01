Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
9 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:30 Четверг, 9 мая

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. При переменной облачности местами пройдёт кратковременный дождь, во второй половине дня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градуса. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 70.

Атмосферное давление немного подрастет и уже будет соответствовать норме. Температура воздуха останется значительно выше нормы, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, при грозах порывы ветра могут достигать 15 м/с. Относительная влажность воздуха увеличится, что может не лучшим образом отразиться на больных, страдающих бронхо-легочными недугами и ревматоидными заболеваниями суставов. Грозовая деятельность негативным образом отразится на самочувствии даже здоровых людей. Рекомендуется не перегружать организм, избегать стрессов. Людям, склонным к аллергическим реакциям, следует внимательнее относиться к самочувствию - в регионе продолжается цветение деревьев.

Геомагнитный фон 9 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+11
Чт.
9 мая
+24
Пт.
10 мая
+21
Сб.
11 мая
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Сьюдад-Виктория		 -13
Саскылах

некомфортное место: Бикин
комфортное место: Лиски

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100