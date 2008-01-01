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Жара на Урале сохраняется



ИА "Метеоновости" / 10:15 Четверг, 9 мая



Который день в Уральском регионе стоит небывалая жара. Регистрируются новые температурные максимумы. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 8-10 градусов. И если на Южном Урале антициклон поддерживает солнечную погоду, то на севере коррективы вносят атмосферные фронты, из-за чего не обходится без грозовых дождей и порывистого ветра.



Сегодня, 9 мая, в регионе сохраняется жаркая погода, хотя атмосферные фронты по-прежнему активны, поэтому кратковременные дожди, на юге Свердловской области до сильных, грозы, в Челябинской области возможен град. Температура воздуха на Среднем Урале 20..25 градусов, на Южном Урале 26..31 градус.



10 и 11 мая атмосферные фронты по-прежнему будут хозяйничать в регионе. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, лишь в Пермском крае осадков не ожидается. И по-прежнему аномально тепло. На Среднем Урале 22..27, на юге 25..30 градусов. / meteonovosti.ru /



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