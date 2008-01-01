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Праздничное утро встретило москвичей прохладой



ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 9 мая



В утренние часы московское небо закрыто плотными облаками, но осадков нигде не наблюдалось. Температура воздуха в 9 часов составила от 10 до 11 градусов, а уже в к началу парада повысилась на 1-2 градуса. В 10 часов на опорной метеостанции города, ВДНХ, было 12.6 градусов. Воздух влажный, его относительная влажность составила 91%. Атмосферное давление 747.6 мм рт ст, что в пределах нормы. Ветер с севера, средняя скорость 1-3 м/с. / meteonovosti.ru /



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