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Циклоны облюбовали Дальний Восток
ИА "Метеоновости" / 10:31 Четверг, 9 мая
Накануне Дня Победы большинство районов Дальневосточного округа оказались под влиянием циклонов. И если в северных районах их активность была невелика, то на юге округа вихри проявили себя в большей степени. В Амурской области 8 и в ночь на 9 мая лил сильный дождь, копилка осадков пополнилась на 35 мм. В Хабаровском крае осадки шли повсеместно, причем в северных районах они были в виде снега и мокрого снега. Наибольшее количество небесной влаги (до 18 мм) выпало на охотском побережье края. На Сахалине осадки были очень сильными, местами до 41 мм.
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Цепочка южных циклонов медленно смещается на восток. В предстоящие сутки один из них, минуя Сахалин, приблизится к Курильской гряде, а другой, приближающийся из Сибири, накроет ненастной зоной южные районы Якутии, Забайкалье и Амурскую область. На севере Забайкалья ожидается сильный мокрый снег, на севере Амурской области - сильный дождь, гроза, ветер 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /