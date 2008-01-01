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Новости погоды

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Циклоны облюбовали Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 10:31 Четверг, 9 мая

  Накануне Дня Победы большинство районов Дальневосточного округа оказались под влиянием циклонов. И если в северных районах их активность была невелика, то на юге округа вихри проявили себя в большей степени. В Амурской области 8 и в ночь на 9 мая лил сильный дождь, копилка осадков пополнилась на 35 мм. В Хабаровском крае осадки шли повсеместно, причем в северных районах они были в виде снега и мокрого снега. Наибольшее количество небесной влаги (до 18 мм) выпало на охотском побережье края. На Сахалине осадки были очень сильными, местами до 41 мм.

Цепочка южных циклонов медленно смещается на восток. В предстоящие сутки один из них, минуя Сахалин, приблизится к Курильской гряде, а другой, приближающийся из Сибири, накроет ненастной зоной южные районы Якутии, Забайкалье и Амурскую область. На севере Забайкалья ожидается сильный мокрый снег, на севере Амурской области - сильный дождь, гроза, ветер 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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