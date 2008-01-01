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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:14 Четверг, 9 мая



Знаменательный для всех россиян день, как и другие дни года, не отличался постоянством погоды. Среднее многолетнее значение температуры в этот день (норма) составляет +11.8 градусов, но лишь половина дней за всю историю наблюдений ей соответствовала. Случалось, что в дневные часы столбики термометров приближались к тридцатиградусной отметке, а в более ранние годы в этот день погода возвращалась к морозам.



Самым теплым день 9 мая отмечался в день празднования 22-летия со дня победы над фашистами, в 1967 году. В условиях антициклональной погоды воздух прогрелся до +30 градусов. Подобной жары в этот день больше не случалось. А самым холодным текущий день наблюдался в 1918 году, под утро было -5.6 градусов. И таких морозов уже сто лет природа не допускала.



В прошлом, 2018 году, в этот день светило солнце, а температура превысила норму почти на 3 градуса и повысилась до 18 градусов. / meteonovosti.ru /



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