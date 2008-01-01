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Южные циклоны заливают дождями курорты России



ИА "Метеоновости" / 11:41 Четверг, 9 мая



Обычно в мае на южных курортах России устанавливается летний режим погоды. Но в этом году погода решила придержать тепло и в текущие дни мая температура даже немного отстает от нормы. Прохлада сопровождается ливневыми дождями, грозами, порывистым ветром, а местами и градом.



В среду и в ночь на 9 мая очередной южный циклон кружил над Приазовьем. Сильные дожди прошли в Краснодарском крае, выпало до 63 мм, гремели грозы. Ростовская область утро 9 мая встретила сильным ливневым дождем, в период с 05 часов 30 минут до 05 часов 55 минут по данным метеостанции в поселке Гигант выпало 21 мм осадков, гремели грозы, выпал град, диаметр градин достигал 10 мм.



Сегодня циклон продолжит кружить над южными районами России, что сохранит неблагоприятную погоду в большинстве районов. Пройдут сильные дожди с грозами, градом, ветром 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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