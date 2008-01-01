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Новости погоды
В центральных областях - контрастная погода
ИА "Метеоновости" / 12:00 Четверг, 9 мая
Холодный атмосферный фронт стал причиной резких контрастов температуры областей Центрального федерального округа.
Уже к полуночи 8 мая в Твери похолодало до 6 градусов, в то время, как в Рязани температура удерживалась на уровне 16..17 градусов.
В утренние часы 9 мая контрастная погода сохранялась. В Твери по-прежнему было пасмурно и очень холодно, около 6 градусов, шел дождь, а на юго-востоке округа солнце стало прогревать воздух и температура в Рязани повысилась до 23 градусов.
Настроение в праздничный день омрачила погода в Брянской, Белгородской и Курской областях, где прошел сильный дождь, с грозой, градом и усилением ветра до 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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