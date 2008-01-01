Новости погоды
Европейский холод задел и Россию
ИА "Метеоновости" / 12:10 Четверг, 9 мая
Уже с первых майских дней в средней тропосфере над Западной Европой установилась высотная ложбина. С северными ветрами в большинство европейских государств начал поступать арктический воздух. Температура понизилась, и в последние дни ее среднесуточное значение отставало от нормы на 2-4 градуса.
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Холодный воздух распространился и на российскую территорию. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях температура была ниже нормы, а в самой западной, Калининградской, области был даже установлен новый суточный рекорд минимальной температуры.
Под утро она понизилась до -0.9 градусов, предыдущий минимум, +0.3 градуса, отмечался в 2012 году. / meteonovosti.ru /