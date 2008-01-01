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Новости погоды

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Где в мае еще лежат снега

ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 9 мая

  Почти вся европейская территория России освободилась от снега. Лишь на крайнем севере, а местами и в центральных районах Республики Коми снег еще лежит. В районе Воркуты его высота достигает полтора метра.

На азиатской территории вся северная половина еще под снегом. В низовье Оби высота сугробов местами достигает 90 см. В Восточной Сибири самые высокие сугробы в районе Норильска, до 145 см. А на Дальнем Востоке выше полуметра (57 см) высота снега лишь в континентальных районах Камчатского края. На остальной территории они ниже 50 см. / meteonovosti.ru /
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