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Новости погоды

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Сибирские рекорды погоды

ИА "Метеоновости" / 13:12 Четверг, 9 мая

  В южных районах Сибири, благодаря антициклону, установилась аномально теплая погода. За прошедшие сутки среднесуточная температура превысила норму на 8-10 градусов и в большинстве городов были установлены новые рекорды суточного максимума.

Городами-рекордсменами стали Омск, где столбики термометра перешагнули тридцатиградусную отметку, остановившись у значения +30.5 (предыдущий рекорд +30.1 отмечался в 2001 году), в Тюмени новый максимум +29.7 (предыдущий +29.3 отмечался в 1996 году), в Новокузнецке максимальная температура составила +29.0, оставив позади рекорд 2005 года со значением +27.6 градусов, в Тобольске воздух прогрелся до температуры +29.3, что на 1.3 градуса выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1991 года и во многих других городах.

Уже 10 мая температура в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае понизится, в Омской и на юге Тюменской областей еще сохранится тепло. Холодный воздух будет охватывать все большие территории и к завершению праздничных дней от Омска до Красноярска температура воздуха предполагается на 4-6 градусов ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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