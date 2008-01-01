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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Пятница, 10 мая

  Днем в пятницу Москва и область останутся под влиянием атмосферных фронтов. При переменной облачности пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градуса. Юго-восточный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, а при грозе его порывы могут достигнуть 15 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах нормы 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В столичном регионе атмосферное давление в пределах нормы, а температура воздуха - выше обычных значений. Кратковременные дожди по-прежнему освежают воздух, что станет положительным фактором для самочувствия большинства горожан. Внимательнее отнестись к состоянию своего организма рекомендуется людям, страдающим бронхиальной астмой и аллергией на пыльцу растений. Людям, входящим в группу риска, следует всегда держать под рукой средства первой помощи. А грозовая деятельность негативным образом отразится на самочувствии даже здоровых людей. Рекомендуется не перегружать организм, избегать стрессов. / meteonovosti.ru /
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