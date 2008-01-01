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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:42 Пятница, 10 мая



Сегодня в столичном регионе сохранится по-летнему теплая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 5 градусов выше нормы. Но даже при таком аномальном тепле до рекордов ей будет далеко. Он останется в 1996 году, когда воздух прогрелся до +29.4 градусов. Теплее в этот день с тех пор не случалось.



А самым холодным текущий день наблюдался в 1891 году, под утро было -3.8 градусов. И таких морозов уже более ста лет природа не допускала.



В прошлом, 2018 году, 10 мая после теплых первомайских дней похолодало. Под утро температура понизилась до +6 градусов, а днем было всего +15.2 градуса (по данным метеостанции ВДНХ). Осадков в этот день не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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