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ИА "Метеоновости" / 09:48 Пятница, 10 мая



Утро пятницы встретило москвичей теплой погодой. Температура воздуха в 9 часов была от 17 до 19 градусов. Теплее всего было в центре города, на Балчуге - +19.4. А на опорной метеостанции столицы, ВДНХ, термометры показали ровно 18 градусов. В районе МГУ и Домодедово шел небольшой дождь. На остальной территории осадки прекратились. Атмосферное давление 747.5 мм рт ст, что близко к норме. Относительная влажность воздуха остается пока высокой, 83%. Ветер южный и юго-восточный с порывами 5-7 м/с, в районе Внуково усиливается до 15 м/с. / meteonovosti.ru /



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