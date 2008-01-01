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Майская копилка осадков в Москве пополняется



ИА "Метеоновости" / 10:56 Пятница, 10 мая



В преддверии Дня Победы погода в столичном регионе поменялась. На смену жарким дням пришли дожди и небольшое понижение температуры. Уже 8 мая в вечерние часы в столице прошел сильный дождь с грозой и усилением ветра. По данным метеостанции ВДНХ выпало до 13 мм осадков. Меньшей интенсивности дожди были в ночь на 9 мая (до 1 мм), а во второй половине праздничного дня на город обрушился ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. Выпало до 10 мм осадков. Причиной того стал поднимающийся с юга циклон и конвективные процессы при прогреве воздуха.



В итоге в Москве выпало уже 32.2 мм осадков, что составляет 63% от месячной нормы.



Учитывая прогноз погоды на ближайшие дни, дожди кратковременного характера в столице сохранятся, а значит норма по осадкам в мае будет выполнена. / meteonovosti.ru /



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