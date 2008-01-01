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Новости погоды

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К Санкт-Петербургу приближается циклон

ИА "Метеоновости" / 11:18 Пятница, 10 мая

  Североатлантический циклон, центр которого сегодня кружит вблизи побережья Норвегии, намерен в ближайшее время испортить погоду в Северной столице. Сегодня циклон в городе на Неве напомнит о себе кратковременными дождями и повышением температуры. После череды прохладных дней, когда среднесуточная температура была на 2-3 градуса ниже нормы, сегодня она будет даже немного выше ее.

В ночь на пятницу сохранятся небольшие дожди, а уже днем центр циклона подойдет совсем близко к Санкт-Петербургу. Пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами и усилением ветра до 15 м/с, днем температура не выше 15..17 градусов.

В ночь на субботу сохранится дождливая погода, а уже днем циклон покинет российский северо-запад, Дожди прекратятся, но будет ветрено, и станет на пару градусов теплее. / meteonovosti.ru /
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