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Циклоны не покидают Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 12:11 Пятница, 10 мая



В День Победы южная половина Дальневосточного округа оставались под влиянием циклонов. Цепочкой они протянулись с запада на восток. Самый активный вихрь кружил над востоком Забайкальского края, а ненастная зона, связанная с ним охватила не только Забайкалье, но и Амурскую область и юго-западные районы Якутии. Очень сильным дождь был на севере Забайкалья, местами выпало до 16 мм. На северо-западе Амурской области в майскую копилку добавилось 8 мм осадков. Другой вихрь поливал дождями Хабаровский край и Сахалин. В Хабаровском крае (в центральных районах) он увеличил майскую сумму осадков на 12 мм, на Сахалине - на 14 мм.



В ближайшие сутки Забайкальский циклон охватит ненастной зоной всю западную половину Якутии, а второй вихрь с дождями приблизится к Курильской гряде. / meteonovosti.ru /



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