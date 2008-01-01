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Новости погоды

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Циклоны не покидают Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 12:11 Пятница, 10 мая

  В День Победы южная половина Дальневосточного округа оставались под влиянием циклонов. Цепочкой они протянулись с запада на восток. Самый активный вихрь кружил над востоком Забайкальского края, а ненастная зона, связанная с ним охватила не только Забайкалье, но и Амурскую область и юго-западные районы Якутии. Очень сильным дождь был на севере Забайкалья, местами выпало до 16 мм. На северо-западе Амурской области в майскую копилку добавилось 8 мм осадков. Другой вихрь поливал дождями Хабаровский край и Сахалин. В Хабаровском крае (в центральных районах) он увеличил майскую сумму осадков на 12 мм, на Сахалине - на 14 мм.

В ближайшие сутки Забайкальский циклон охватит ненастной зоной всю западную половину Якутии, а второй вихрь с дождями приблизится к Курильской гряде. / meteonovosti.ru /
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