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Новости погоды

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Не только дождями отличился Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 12:19 Пятница, 10 мая

  В то время, как по югу региона проложили дорожку циклоны, северная половина Дальневосточного округа оставалась в поле повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не отмечалось, а майское солнце прогрело воздух до рекордных значений температуры.

Они были установлены в большинстве городов. Так, в Сеймчане Магаданской области максимальная температура 9 мая составила +18.9, что на градус выше предыдущего рекорда, удерживающегося с 2012 года. В поселке Каменское, расположенном в Камчатском крае, максимальная температура в +11.9 также стала суточным рекордом (предыдущий +9.5 отмечался в 1984 году).

До конца текущей недели в Магаданской области и Камчатском крае сохранится аномально теплая погода. Среднесуточная температура ожидается на 4-6 градусов выше нормы. И лишь в начале следующей недели здесь немного похолодает. / meteonovosti.ru /
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