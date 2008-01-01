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Новости погоды

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На Урале и в Поволжье жаркая погода сохраняется

ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 10 мая

  Первомайские дни оказались неласковы к жителям Поволжья и Урала. Последний месяц весны начался в этих районах с холодной погоды. Средняя температура на 5-6 градусов не дотягивала до нормы. Но уже с 3-его числа холодная высотная ложбина, причина майских холодов, сместилась на восток, и над этими районами установился высотный гребень. Причем Поволжье и Урал оказались в южных потоках. Температура начала быстро повышаться и текущие дни не обходятся без температурных рекордов.

Не стал исключением и День Победы. Суточные максимумы были обновлены в Челябинской области: в Магнитогорске температура повысилась до +29.9 (предыдущий рекорд +27.9 отмечался в 2012 году), в Оренбурге суточный максимум составил +31.8 (предыдущий +30.0 отмечался в 1996 году), в Кургане потеплело до +31 градусов, что на 1.3 градуса выше рекорда 1996 года. Аномально теплая погода удерживается и в Казахстане, где также большинство городов стали рекордсменами по суточному максимуму температуры.

Жаркая погода в Поволжье и на Урале сохранится до конца недели. / meteonovosti.ru /
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