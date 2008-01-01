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Новости погоды

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Контрасты погоды Центральной России

ИА "Метеоновости" / 13:32 Пятница, 10 мая

  Неустойчивость погоды в текущие дни прежде всего прослеживается в южных, юго-западных, западных и северо-западных областях Центрального федерального округа. Ведь именно здесь проходят наиболее контрастные атмосферные фронты южных циклонов. В День Победы в Твери и Калуге выпало 6-7 мм осадков, а на востоке Рязанской и Владимирской областей - ни капли.

Не изменится ситуация и в ближайшие дни. Тверскую и Смоленскую области продолжат заливать дожди, местами они могут быть сильными, сопровождаться грозами и усилением ветра до 12-17 м/с, а в восточной половине округа дожди если и пройдут, будут носить кратковременный характер. Резкие контрасты и температуры между областями. На западе и северо-западе днем всего лишь 13:18 градусов, а в Ивановской и Костромской 23:28 градусов, а на востоке территории и вовсе до +30. / meteonovosti.ru /
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