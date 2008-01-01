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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:37 Суббота, 11 мая

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в восточной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градуса. Ветер южный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и области погодные условия не должны вызвать заметных метеопатических реакций у большинства здоровых людей: хотя атмосферное давление понизится, но температура воздуха будет превышать привычные показатели. Дожди различной интенсивности, дневные грозы и порывистый ветер при грозе поддержат благоприятную экологическую обстановку в городе. Из-за повышенной влажности внимательнее отнестись к самочувствию рекомендуется людям, страдающим бронхиальной астмой и аллергией на пыльцу растений. А несколько пониженный фон атмосферного давления не лучшим образом может сказаться на здоолровье людей с собственным неустойчивым артериальным давлением, особенно гипотоников. Людям, входящим в группу риска, следует всегда держать под рукой средства первой помощи. / meteonovosti.ru /
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