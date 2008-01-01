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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:18 Суббота, 11 мая

  Сегодня в столичном регионе сохранится вполне комфортная теплая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 5 градусов выше нормы. Но даже при таком аномальном тепле до рекордов ей будет далеко. Он останется в далеком 1921 году, когда воздух прогрелся до +28.7 градусов. Теплее в этот день с тех пор не случалось.

А самым холодным текущий день наблюдался в 1918 году, под утро было -4.2 градуса. И таких морозов уже более ста лет природа не допускала.

В прошлом, 2018 году, с 11 мая температура начала повышаться и в этот день составила +19.7 градусов. Осадков в этот день не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+21
Сб.
11 мая
+20
Вс.
12 мая
+21
Пн.
13 мая
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Гая		 -8
Диксон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бейкерсфилд

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