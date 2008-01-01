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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:18 Суббота, 11 мая



Сегодня в столичном регионе сохранится вполне комфортная теплая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 5 градусов выше нормы. Но даже при таком аномальном тепле до рекордов ей будет далеко. Он останется в далеком 1921 году, когда воздух прогрелся до +28.7 градусов. Теплее в этот день с тех пор не случалось.



А самым холодным текущий день наблюдался в 1918 году, под утро было -4.2 градуса. И таких морозов уже более ста лет природа не допускала.



В прошлом, 2018 году, с 11 мая температура начала повышаться и в этот день составила +19.7 градусов. Осадков в этот день не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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