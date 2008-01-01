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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:28 Суббота, 11 мая

  Утром сказывалось влияние циклона с юга. В 8-9 часов была переменная облачность, а уже в 10 часов небо полностью затянуло облаками. Температура в этот час на станции ВДНХ составила 20,3 градуса. Прохладнее было на окраинах Новой Москвы, например, во Внуково 16,6 градуса. Ветер был южной четверти 4-9 м/с, местами наблюдались порывы до 12 м/с. Относительная влажность 60-70 %. Атмосферное давление пониженное для мая, 741,8 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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11 мая
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Вс.
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тёплое место: холодное место:
+43
Гая		 -8
Диксон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Бейкерсфилд

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