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ИА "Метеоновости" / 10:28 Суббота, 11 мая



Утром сказывалось влияние циклона с юга. В 8-9 часов была переменная облачность, а уже в 10 часов небо полностью затянуло облаками. Температура в этот час на станции ВДНХ составила 20,3 градуса. Прохладнее было на окраинах Новой Москвы, например, во Внуково 16,6 градуса. Ветер был южной четверти 4-9 м/с, местами наблюдались порывы до 12 м/с. Относительная влажность 60-70 %. Атмосферное давление пониженное для мая, 741,8 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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