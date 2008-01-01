|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:28 Суббота, 11 мая
Утром сказывалось влияние циклона с юга. В 8-9 часов была переменная облачность, а уже в 10 часов небо полностью затянуло облаками. Температура в этот час на станции ВДНХ составила 20,3 градуса. Прохладнее было на окраинах Новой Москвы, например, во Внуково 16,6 градуса. Ветер был южной четверти 4-9 м/с, местами наблюдались порывы до 12 м/с. Относительная влажность 60-70 %. Атмосферное давление пониженное для мая, 741,8 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.