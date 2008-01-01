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Самая теплая ночь года



ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 11 мая



Ночь на 11 мая была самой теплой в этом году. Температура на станции ВДНХ составила 17 градусов. В центре города, на Балчуге было еще теплее, 18,3 градуса. Прохладнее всего было на западных и северо-западных окраинах города, в Немчиновке 16,1, в Тушино 16,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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