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Новости погоды
Самая теплая ночь года
ИА "Метеоновости" / 10:44 Суббота, 11 мая
Ночь на 11 мая была самой теплой в этом году. Температура на станции ВДНХ составила 17 градусов. В центре города, на Балчуге было еще теплее, 18,3 градуса. Прохладнее всего было на западных и северо-западных окраинах города, в Немчиновке 16,1, в Тушино 16,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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