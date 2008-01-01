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Новости погоды

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На Колыме очень теплая погода

ИА "Метеоновости" / 11:22 Суббота, 11 мая

  10 мая северная половина Дальневосточного округа находилась под влиянием циклонов. Один из них приближался к Якутску, другой вышел на территорию Магаданской области. Существенные ухудшение погоды циклоны принесли только в Якутию, там местами прошли сильные осадки, преимущественно это был дождь. В п. Сангары 6 мм, В районе Бестяхской З/Ф 14 мм. А вот на востоке Якутии и в Магаданской области, куда циклон распространил теплый воздух из южных широт, отмечены рекордно высокие температуры. В Cреднеколымске 16.2 (предыдущий 15.2 в 2001 году), в Магадане 17.1 (предыдущий 1.5 в 1984 году. На мысе Алевина 11.9 (предыдущий 9.0 в 1966 году).

Очень теплая погода продержится до конца праздничных выходных на северо-востоке Якутии и в Магаданской области. Высокие температуры поддержит следующий циклон, который переместится в низовья Колымы из центральных районов Якутии. В континентальных районах магаданской области ожидается 12 мая днем 17..22 градуса. На побережье не более 12 градусов тепла. На Колыме 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /
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