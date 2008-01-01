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Новости погоды
На юге России грозовые ливни и шквалистый ветер
ИА "Метеоновости" / 12:21 Суббота, 11 мая
Атмосферные фронты вносят неустойчивость в погоду южных регионов Европейской территории.
Сегодня, 11 мая, в Ростовской области прогнозирую сильный дождь, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.
В большинстве районов Северного Кавказа тоже кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах - сильный дождь, град. А в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Чеченской Республики - сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с, в Кабардино-Балкарии ветер до 25 м/с.
12 мая сильный дождь с грозой пройдет в Волгоградской области, при грозе порывы ветра 13-18 м/с. В отдельных районах Северного Кавказа тоже могут быть сильные ливни с грозами и градом. / meteonovosti.ru /
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