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На юге России грозовые ливни и шквалистый ветер



ИА "Метеоновости" / 12:21 Суббота, 11 мая



Атмосферные фронты вносят неустойчивость в погоду южных регионов Европейской территории.



Сегодня, 11 мая, в Ростовской области прогнозирую сильный дождь, в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.



В большинстве районов Северного Кавказа тоже кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах - сильный дождь, град. А в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Чеченской Республики - сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с, в Кабардино-Балкарии ветер до 25 м/с.



12 мая сильный дождь с грозой пройдет в Волгоградской области, при грозе порывы ветра 13-18 м/с. В отдельных районах Северного Кавказа тоже могут быть сильные ливни с грозами и градом. / meteonovosti.ru /



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