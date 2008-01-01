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ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 11 мая



Днем небо опять прояснялось. Но температура в полдень оказалась ниже, чем утром. На станции ВДНХ и на Балчуге термометр зафиксировал 18 градусов. Прохладнее было в западной половине города. Во Внуково 16,1 градуса, в Немчиновке и в районе МГУ 16,8 градуса. Ветер был южной четверти 4-9 м/с, местами наблюдались порывы до 14 м/с. Относительная влажность 60-65 %. Атмосферное давление немного подросло и составило 744,4 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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