|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 11 мая
Днем небо опять прояснялось. Но температура в полдень оказалась ниже, чем утром. На станции ВДНХ и на Балчуге термометр зафиксировал 18 градусов. Прохладнее было в западной половине города. Во Внуково 16,1 градуса, в Немчиновке и в районе МГУ 16,8 градуса. Ветер был южной четверти 4-9 м/с, местами наблюдались порывы до 14 м/с. Относительная влажность 60-65 %. Атмосферное давление немного подросло и составило 744,4 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.