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Новости погоды

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Жаркий май в Поволжье и на Урале

ИА "Метеоновости" / 12:41 Суббота, 11 мая

  Аномально жаркая погода держится на Урале и в Поволжье. В этих регионах фиксируются температурные рекорды. В Кирове 10 мая было 28.0 (предыдущий максимум 27.3 в 2010 году), в Кургане 9 мая 31 градус (предыдущий рекорд 29,7 градуса был в 1966 году). В теплых секторах циклонов, которые проходят по западу Европейской территории и выходят к арктическому побережью, аномально жаркая погода сохранится местами до середины месяца.

12-13 мая в Мордовии, Башкортостане, 12-14 мая в Пермском крае, Саратовской, Оренбургской областях, 12-15 мая в Ульяновской области аномально жаркая погода. В Татарстане 12-16 мая аномально жаркая погода, несмотря на то, что 12-13 мая ожидается дождь, гроза и ветер 15-20 м/с. Дневная температура на севере Поволжья будет повышаться до 31 градуса, в Среднем Поволжье может быть местами 33 градуса, в Самарской области 12 мая до 35 градусов.

12-14 мая в Свердловской и Челябинской областях также аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, дневная температура до 30 градуса, в Челябинской области до 31 градуса. / meteonovosti.ru /
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