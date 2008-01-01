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Новости погоды

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На востоке Центрального округа июльская погода

ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 11 мая

  12 мая в Ивановской и Костромской областях сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Температура днем 21..26 градусов. Скажется приближение атмосферного фронта с запада. При переменной облачности ночью местами небольшой дождь. днем дождь, в отдельных районах гроза, ветер западный 7-12 м/с при грозе местами порывы 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+18
Вс.
12 мая
+22
Пн.
13 мая
+20
Вт.
14 мая
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Моунъюа		 -7
Тикси

некомфортное место: Атбасар
комфортное место: Бельвью

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