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Новости погоды
На востоке Центрального округа июльская погода
ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 11 мая
12 мая в Ивановской и Костромской областях сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы. Температура днем 21..26 градусов. Скажется приближение атмосферного фронта с запада. При переменной облачности ночью местами небольшой дождь. днем дождь, в отдельных районах гроза, ветер западный 7-12 м/с при грозе местами порывы 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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