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Новости погоды

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Неустойчивая и сильно жаркая погода в Казахстанских степях

ИА "Метеоновости" / 13:15 Суббота, 11 мая

  Высокая температура воздуха отмечается на западе и юге Казахстана. 10 мая было до 35 градусов. В районе сел Аккудук и Кызан воздух раскалился до 37 градусов.

Погода на территории республики будет формироваться под влиянием южного циклона. 12 мая в связи с этим на западе, северо-западе, севере, востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронтальные разделы, местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на востоке шквал, возможен град, на юго-западе - туман.

В Восточно-Казахстанской области ветер усилится до 15-20 м/с, днем гроза, шквал, возможен град. В Алматинской области - усиление ветра в районе Жаланашколя 20-25 м/с. В Павлодарской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской областях - местами гроза, ветер 15-20 м/с. Днем в Кызылординской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, пыльная буря. В Мангыстауской, ночью в Акмолинской, днем в Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, в Мангыстауской области - местами туман.

Днем в Атырауской, местами в Западно-Казахстанской областях сохраняется сильная жара. / meteonovosti.ru /
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