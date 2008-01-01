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Новости погоды

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Холодно в Восточной Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:52 Суббота, 11 мая

  На юге Восточной Сибири после прохождения циклона захолодало. 10 мая дневная температура в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите была всего 6..12 градусов. Это даже по "сибирским меркам" на 4-5 градусов ниже привычных значений. Следующий циклон формируется над Прибайкальем, и принесет очередную порцию осадков с усилением ветра. Так, в Красноярске серия праздничных выходных дней завершается прохладной погодой с небольшим дождем и ветром до 14 м/с, днем около +10 градусов. К Иркутску циклон пока близко не подходит. Там без осадков, воздух прогреется до 17..19 градусов. Местами небольшой дождь пройдет в Чите, будет сказываться тыловая часть уходящего циклона, днем 12..14 градусов тепла. А вот в Улан-Удэ потеплеет до 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /
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