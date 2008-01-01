

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:27 Воскресенье, 12 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 40%.



В Московском регионе в воскресенье основным негативным фактором, способным ухудшить самочувствие людей, будет интенсивный рост атмосферного давления. Этот фактор отрицательное влияние оказывает на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ишемической болезнью сердца, склонных к гипертонии, перенесших сосудистые катастрофы: инсульт или инфаркт.



Геомагнитный фон 12 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



