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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:27 Воскресенье, 12 мая
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 40%.
В Московском регионе в воскресенье основным негативным фактором, способным ухудшить самочувствие людей, будет интенсивный рост атмосферного давления. Этот фактор отрицательное влияние оказывает на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ишемической болезнью сердца, склонных к гипертонии, перенесших сосудистые катастрофы: инсульт или инфаркт.
Геомагнитный фон 12 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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