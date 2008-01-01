Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
12 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Воскресенье, 12 мая

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 40%.

В Московском регионе в воскресенье основным негативным фактором, способным ухудшить самочувствие людей, будет интенсивный рост атмосферного давления. Этот фактор отрицательное влияние оказывает на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ишемической болезнью сердца, склонных к гипертонии, перенесших сосудистые катастрофы: инсульт или инфаркт.

Геомагнитный фон 12 мая прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+18
Вс.
12 мая
+22
Пн.
13 мая
+20
Вт.
14 мая
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Баган		 -12
Червиния

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Османие

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100