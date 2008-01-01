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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:26 Воскресенье, 12 мая



Сегодня в столичном регионе ожидается вполне комфортная теплая погода. Атмосферные фронты отойдут на восток, и осадков практически не будет. Только по области, возможно, где-то упадут на землю капли дождя. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 5 градусов выше нормы. То есть погода напоминает летнюю. Тем не менее, в отдельные годы в этот майский день бывало еще теплее. Рекорд майской жары останется в очень далеком 1921 году, когда воздух прогрелся до +28.6 градусов. Теплее в этот день с тех пор не случалось.



А самым холодным утро 12 мая выдалось в 1896 году, под утро было -4.2 градуса. И таких морозов уже более столетия природа не допускала.



В прошлом, 2018 году, с 12 мая температура повысилась и составила +25,7 градуса. Осадков в этот день не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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