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ИА "Метеоновости" / 10:33 Воскресенье, 12 мая



Утром за холодным атмосферным фронтом при солнце температура быстро повышалась. Если минимальная температура по станции ВДНХ составила 9,6 градусов, то к 10 часам утра было уже 19,2 градуса. В 10 часов утра на небе наблюдаются кучевые облака "хорошей погоды". Солнце периодически стали закрывать облака, и температура будет уже расти помедленнее. Чуть прохладнее в 10 часов утра, чем на северо-востоке столицы, было на окраинах Новой Москвы, например, во Внуково 18,8 градуса. Ветер был переменный, местами восточный и юго-восточный, слабый и без порывов. Относительная влажность невысокая для утра, около 60%. Атмосферное давление повысилось по сравнению с субботним днем примерно на 10 единиц и составляет 754,2 мм рт. ст. Это выше климатической нормы более чем на 5 единиц. / meteonovosti.ru /



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