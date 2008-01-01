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Новости погоды

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Аномально тепло на севере Европейской территории

ИА "Метеоновости" / 10:51 Воскресенье, 12 мая

  В теплом секторе циклона на северо-восток Европейской территории распространяется прогретый воздух с юга. Температура в прошедшую субботу была на 7 градусов и более выше климатической нормы. Не обошлось без температурных рекордов. В Жижгине (Архангельской области) 19.6 (предыдущий 17.0 в 1943 году), в Архангельске 29.1 (предыдущий 27.0 в 1957 году), в Онеге (Архангельская область) 28.6 (предыдущий 27.0 в 1957 году), в Сортавале (Карелия) 25.1 (предыдущий 21.6 в 1994 году), в Вытегре (Вологодская область) 8.9 (предыдущий 28.5 в 1957 году), в Котласе (Архангельская область) 30.3 (предыдущий 30.0 в 1957 году), в Сыктывкаре 28.8 (предыдущий 28.6 в 2010 году), в Койгородке 8.5 (предыдущий 28.1 в 2010 году)

К сведению, и в начале мая здесь было не особенно холодно, хотя погода была неустойчивой. Но в среднем за первую декаду мая температура превысила норму в этих районах на 3-5 градусов. В начале новой рабочей недели очаг тепла сохранится над востоком Архангельской области, югом Коми. Температура будет превышать нормальную на 8-10 градусов, местами и более чем на 10 градусов. И даже в Ненецком автономном округе вполне летняя температура, местами до 22 градусов, что на 8 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /
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