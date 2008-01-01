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Новости погоды

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В Поволжье дожди с грозами и погода жаркая

ИА "Метеоновости" / 11:54 Воскресенье, 12 мая

  Очень тепло, даже жарко в эти майские дни на берегах Волги и Оки. В Кирове 10 и 11 мая побиты рекорды максимальной температуры. 11 мая было 29.0 (предыдущий максимум 28.4 в 1943 году). 11 мая в число рекордсменов по максимальной температура вошли и некоторые другие города Поволжья. В Йошкар-Оле было 30.6 (предыдущий 28.8 в 1957 году), в Чебоксарах 29.7 (предыдущий 28.4 в 1943 году), в Казани 30.7 (предыдущий 28.6 в 1921 году), в Ульяновске 31.5 (предыдущий 3за счет не очень активного атмосферного фронта, соединяющего южный циклон и циклон, вышедший на северо-запад ЕТР, местами упали отдельные капли дождя в Кировской, Нижегородской областях, Татарстане, в Самарской, Саратовской областях.

12 мая в Волго-Вятском районе местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза. ветер при грозе до 16 м/с. Из-за южного циклона 12 мая в Саратовской и Волгоградской областях сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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