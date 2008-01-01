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Новости погоды

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Снежный покров остается на севере России

ИА "Метеоновости" / 12:29 Воскресенье, 12 мая

  В середине мая снежный покров остается, как правило, в северных районах Европейской территории и за Уралом. Из-за относительно теплой погоды в большинстве Европейских районов страны до 10 см снега осталось местами на Кольском полуострове. Снег слоем от 10 до 15 см остается лежать на северо-востоке Коми. У самого арктического побережья Ненецкого округа и Архангельской области, в районе Канин Нос снега до 90 см. На мысе Варандей снега тоже много, до 86 см, в районе мыса белый Нос 36 см. За Уралом много снега еще на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в среднем течении и в низовьях Енисея, местами на севере Якутии и на Чукотке, а также местами на севере и в центральной части Камчатского края. Больше всего снега в России сейчас в Снежногорске, 148 см. да и на юге Красноярского края, в районе Оленьей речки снега осталось 30 см. / meteonovosti.ru /
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