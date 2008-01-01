

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снежный покров остается на севере России



ИА "Метеоновости" / 12:29 Воскресенье, 12 мая



В середине мая снежный покров остается, как правило, в северных районах Европейской территории и за Уралом. Из-за относительно теплой погоды в большинстве Европейских районов страны до 10 см снега осталось местами на Кольском полуострове. Снег слоем от 10 до 15 см остается лежать на северо-востоке Коми. У самого арктического побережья Ненецкого округа и Архангельской области, в районе Канин Нос снега до 90 см. На мысе Варандей снега тоже много, до 86 см, в районе мыса белый Нос 36 см. За Уралом много снега еще на северо-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, в среднем течении и в низовьях Енисея, местами на севере Якутии и на Чукотке, а также местами на севере и в центральной части Камчатского края. Больше всего снега в России сейчас в Снежногорске, 148 см. да и на юге Красноярского края, в районе Оленьей речки снега осталось 30 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



